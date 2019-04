Netanyahu's Likud-partij wint met een zetel verschil

De conservatieve Likud-partij is de winnaar van de parlementsverkiezingen van dinsdag. De centrale kiescommissie heeft bekendgemaakt dat de partij van de Israëlische premier Netanyahu 36 zetels krijgt, één meer dan de Blauw-Wit-partij van oud-legerleider Gantz. Eerder leek het er nog op dat de partijen evenveel zetels zouden krijgen.

De partij Het Nieuwe Rechts van de ministers Bennett en Shaked heeft de kiesdrempel net niet gehaald. Vooraf werd gerekend dat de partij vijf zetels zou krijgen.

Coalitie

Nu er een definitieve uitslag is, kan er worden begonnen met het vormen van een coalitie. Dat kan nog weken duren. Eerst moet president Reuven Rivlin een formateur aanwijzen. De verwachting is dat Netanyahu een coalitie zal kunnen vormen met een aantal kleine orthodox-joodse partijen.

Als Netanyahu weer premier wordt, zal hij in het najaar de langstzittende premier van Israël zijn. Hij is regeringsleider sinds 2009 en was dat ook al tussen 1996 en 1999. Met een vijfde termijn passeert Netanyahu Israëls eerste premier David Ben Gurion.