Grote Nederlandse aandeelhouders willen dat Shell minder CO2 uitstoot

Zeven grote Nederlandse institutionele beleggers voeren de druk op op Shell om meer te doen tegen klimaatverandering. In een gezamenlijk statement zeggen ze dat Shell zijn CO2-uitstoot harder omlaag moet brengen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het gaat om de pensioenfondsen PME en PMT, NN Investment Partners (vroeger Nationale-Nederlanden), Achmea, Aegon, Actiam en Kempen Capital Management.

"Shell heeft vorig jaar vooruitgang gemaakt richting het halen van de Parijs-doelen", zeggen ze. Maar er moet dus nog meer gebeuren "met als doel om de stijging van de gemiddelde temperatuur (ruim) onder de 2 graden te houden."

65 procent minder CO2

De eis van de partijen komt erop neer dat Shell in 2050 rond de 65 procent minder CO2 moet uitstoten. De huidige plannen van Shell zouden neerkomen op een daling van 30 procent in 2050. De beleggers zeggen de komende maanden in gesprek te gaan met Shell en scherp in de gaten te houden met welke plannen het bedrijf komt.

De beleggers hebben niet alleen aandelen in Shell, maar ook in andere oliemaatschappijen en willen dat die ook stappen nemen. "De olie- en gassector heeft een belangrijke rol en als aandeelhouders vinden wij dat alle bedrijven in deze sector focussen op een overgang naar minder CO2-uitstoot."

Wat er gebeurt als Shell niet voldoet aan hun wensen willen de beleggers nog niet zeggen. "We gaan ervan uit dat Shell zijn verantwoordelijkheid gaat nemen", aldus een woordvoerder.