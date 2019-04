Oud-adviseur Obama beschuldigd van liegen over Oekraïne-lobby

Gregory Craig, voormalig adviseur van oud-president Obama, wordt beschuldigd van het geven van valse verklaringen aan en het achterhouden van informatie voor het Amerikaanse ministerie van Justitie. Craig zou hebben verzwegen dat hij in 2012 lobbywerk deed voor de pro-Russische regering van Oekraïne.

De aanklachten aan het adres van de 74-jarige jurist komen voort uit het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Craig is de eerste Democraat die wordt beschuldigd in dat onderzoek. Voor zijn positie in de Obama-regering was hij onder meer ook adviseur in de regering-Clinton.

De advocaten van Craig lieten weten dat hun cliënt onschuldig is. De aanklachten tegen Craig komen op het moment dat het ministerie van Justitie de aanval heeft geopend op ongeregistreerde lobbyactiviteiten voor buitenlandse overheden.

Manafort

Het onderzoek naar Craig is het gevolg van het onderzoek naar oud-campagneleider van president Trump Paul Manafort, die vorige maand tot vier jaar cel werd veroordeeld voor bank- en belastingfraude. Manafort verdiende miljoenen als lobbyist en adviseur voor pro-Russische partijen in Oekraïne, zoals die van oud-president Janoekovitsj. Het geld sluisde hij weg naar buitenlandse rekeningen. Op die manier ontdook hij belasting in de VS.

In 2012 kwam het ministerie van Justitie het werk van Craigs advocatenkantoor voor de Oekraïense regering op het spoor. Die had het kantoor ingehuurd om een rapport op te stellen over de vervolging van de Oekraïense oud-premier Timosjenko, tegenstander van toenmalig president Janoekovitsj. Critici menen dat het rapport de politiek gemotiveerde vervolging van Timosjenko heeft vergoelijkt.

Het advocatenkantoor van Craig ging drie maanden geleden akkoord met het betalen van 4,6 miljoen dollar, omdat het had nagelaten het werk voor de Oekraïense regering in de VS te registreren.