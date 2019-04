Makelaars zien minder animo voor huizen, in steden blijft het druk

Op de woningmarkt breekt een nieuwe realiteit aan, zeggen makelaars. Volgens makelaarsvereniging NVM houdt de krapte aan, maar neemt de gekte verder af. Niet alle huizenzoekers en -kopers herkennen dat beeld.

Uit de cijfers van NVM blijkt dat de huizenprijzen nog steeds stijgen, maar minder hard dan eerder het geval was. In het eerste kwartaal van 2019 werden daarnaast minder huizen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Makelaars uit Zwolle, Utrecht en Amsterdam zien dat de belangstelling voor koophuizen is afgenomen. "Waar er eerst soms twintig mensen in de race waren voor een woning, zijn dat er nu een stuk minder, bijvoorbeeld twaalf", zegt Ilse Smink van Karssen Makelaars uit Zwolle.

Verkopers hopen op hoofdprijs

In Utrecht loopt de belangstelling al langer terug, zegt Dagmar Daae van Nijenhuis en Houpst Makelaars. Met name de verkoop van duurdere woningen, van 500.000 euro of duurder, gaat niet meer zo gemakkelijk. Ze vertelt dat ze voorzichtiger is met het prijsadvies dat ze geeft aan verkopers, die soms nog steeds denken dat ze de hoofdprijs kunnen vragen.

"Als je nu te hoog inzet qua prijs, komt er niemand meer kijken", stelt ook makelaar Rodney Linger van Linger OG uit Amsterdam. "Voor drie- of vierkamerwoningen kun je echt niet meer vragen dan nu, omdat potentiƫle kopers het dan simpelweg niet meer gefinancierd krijgen."

Ook de NVM concludeert dat het plafond van wat kopers willen en kunnen betalen bereikt lijkt te zijn. De prijzen stijgen nog wel, maar niet meer zo hard. De gemiddelde verkoopprijs is voor het eerst in drie jaar gedaald en lag in de eerste drie maanden van dit jaar op zo'n 294.000.