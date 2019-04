Britten zijn klaar met brexit: ‘Er zijn ook nog andere problemen’

"Het vertrouwen is tot een dieptepunt gezakt", zegt De Wit. Wat ook meespeelt, is dat de Britten bang zijn voor imagoschade. "Ze zijn trots op de lange geschiedenis van hun parlementaire democratie. Het Britse parlement is echt de moeder aller parlementen. En vervolgens is dat niet in staat om dit probleem op te lossen. Het imago van dit ooit zo geroemde parlement ligt daardoor in stukjes op de grond."

Imago van de EU

Die angst voor imagoschade is overigens niet voorbehouden aan de Britten: ook de Europese Unie is er bang voor. Premier Rutte noemde het vannacht slecht voor het imago van Europa in de rest van de wereld "dat we niet in staat zijn om dit soort problemen zelf op een fatsoenlijke manier af te wikkelen, in een wereld waarin er al zoveel instabiliteit buiten Europa is".

Brexit-deskundige Rem Korteweg van het Instituut Clingendael erkent die bezorgdheid over imagoschade. "De brexit slurpt enorm veel capaciteit en politieke energie op", zegt hij. "En niemand is blij met hoe het proces verloopt."

Stekker eruit

Het besluit om de brexit-datum te verzetten, is wat dat betreft een strategische zet, zegt hij. "Stel dat ze vannacht in Europa hadden gezegd: we trekken de stekker eruit. Dan was het heel makkelijk geweest voor Britten om te zeggen: had ons nou wat meer tijd gegeven, dan was er wel wat gebeurd."

Korteweg wijst erop dat helemaal niemand, ook de Britten zelf niet, belang heeft bij een no-deal. "Daar wordt soms lacherig over gedaan, maar zo'n situatie zal leiden tot enorme onzekerheid en extra kosten."

Voor het Verenigd Koninkrijk heeft de brexit nu al grote economische gevolgen, zegt de Britse denktank CER: