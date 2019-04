Ook dit jaar geen paring panda's Ouwehands Dierenpark

De Chinese reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark krijgen ook dit jaar nog geen baby, ondanks pogingen om Wu Wen en Xing Ya te laten paren.

Een pandavrouwtje is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar en afgelopen week was dat moment daar. Om de kans op paring zo groot mogelijk te maken hadden dierenverzorgers urine van beide dieren in elkaars hokken verspreid. Ook kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in paartijd.

Speelgedrag

Het mocht niet baten. Volgens het dierenpark vertoonde Xing Ya vooral speelgedrag in plaats van paargedrag. Daarom besloten de verzorgers de twee reuzenpanda's niet bij elkaar in een verblijf te plaatsen.

Pas volgend jaar is er weer een kans op nageslacht. In augustus worden beide panda's 6 jaar. "We verwachten dat met de ervaring van nu en de rijping van Xing Ya de kans op paring volgend jaar aanzienlijk groter is", aldus Ouwehands.