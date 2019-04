Grootste dijkversterkingsoperatie sinds de deltawerken: 'Veel mensen gaan dit merken'

Dit is vooral preventief, omdat het klimaat en het weer veranderen, de zeespiegel stijgt en waterstanden zullen stijgen, legt Wagener uit. "Er zijn allerlei omstandigheden waar we ons op moeten voorbereiden. Daarbij hebben dijken ook regelmatig een opknapbeurt nodig."

En dat zal dus niet ongemerkt aan bewoners in de buurt van dijken voorbijgaan. Ze kunnen overlast krijgen, zicht hebben op de werkzaamheden of te maken krijgen met onteigening. "In een dichtbevolkte delta als Nederland kom je heel snel of echt in de achtertuin van mensen of in de buurt daarvan", zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe.

Volgens haar zijn Nederlanders "ongelooflijk verwend" geraakt omdat er al sinds de Watersnoodramp niemand is omgekomen ten gevolge van een watersnood. "In plaats van achteraf iets te doen zoals bij een waterramp, doen we nu iets voorafgaand aan een potentiële ramp. Dat kan onder meer omdat er veel meer gemeten wordt en allerlei innovaties zijn ontwikkeld."