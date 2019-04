Tot zes jaar cel in Tilburgse drugszaak, verklikker vrijuit

De rechtbank heeft celstraffen tot zes jaar opgelegd aan veertien leden van een Tilburgse wietbende. De criminele organisatie kwam in het licht door een verklikker van binnen de organisatie. Hij lapte naar eigen zeggen de grootste Tilburgse hennepscene erbij.

"Tamelijk uniek, deze inkijk van binnenuit", zei de rechtbank in Breda over zijn verhaal. In 2012 meldde hij zich bij de politie. Het hoofd van de organisatie zou hem met een pistool hebben bedreigd. Een van de wietkwekerijen in het beheer van de verklikker was leeggeroofd en dit moest worden terugbetaald.

De 49-jarige man was dit niet van plan en hij vertelde zijn verhaal. De zaak veroorzaakte grote ophef omdat hij veel inzicht gaf in de Tilburgse onderwereld. Zijn verklaringen gingen over de miljoenenomzet en de paar duizend mensen die er bij betrokken waren.

Zijn gedetailleerde verklaringen leverden veel bewijsmateriaal op, maar hij betaalde hiervoor een hoge prijs. De man moest met zijn vrouw en kinderen onderduiken en emigreren. Ze zitten sindsdien in een getuigenbeschermingsprogramma.

Genoeg bestraft

Omdat hij zelf deel uitmaakte van de Tilburgse wietbende eiste het OM drie jaar cel vanwege deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennephandel.

De rechtbank noemde dat onbegrijpelijk omdat zijn leven en dat van zijn gezin in Nederland voorbij is. Hij is al genoeg bestraft, was de boodschap. Hij kreeg 248 dagen cel, die hij al heeft uitgezeten.

De rechter vond dat hij vrijwillig naar de politie is gestapt, niet onder druk is gezet en betrouwbaar was. Er is ook geen bewijs voor een deal met justitie, schrijft Omroep Brabant.

Grootschalige hennepteelt

Drie Tilburgse broers en een van hun zonen runden jarenlang een groot wietbedrijf vanuit hun woonplaats. De middelste broer was de oprichter van de criminele organisatie en hij was bijna tien jaar lang de baas. Hij kreeg de zwaarste celstraf van zes jaar.

De dagelijkse leiding, waar de verklikker toe behoorde, en negen anderen zoals timmerlieden, elektriciens en knippers kregen straffen die uiteenlopen van werkstraffen tot anderhalf jaar.