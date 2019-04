Duitsland worstelt met NIP-test

Op dit moment worden 9 op de 10 zwangerschappen afgebroken als de ouders via een test vaststellen dat het kindje het downsyndroom heeft. Critici van de test denken dat de druk om een gezond kind ter wereld te brengen toeneemt, als de test gratis te doen is. Een parlementslid van de Groenen haalt het voorbeeld van IJsland aan. "Sinds deze test daar voor alle zwangere vrouwen wordt vergoed, is abortus van foetussen met downsyndroom de standaard. Dat moeten we in Duitsland niet willen. Downsyndroom is geen ziekte", aldus Kirsten Kappert-Gronther.

In het publiek zitten veel ouders en kinderen met Down. Eerder demonstreerden zij ook voor de Brandenburger Tor. Leuzen als "Wat mooi, dat ik er ben" en "Waar zijn jullie zo bang voor?" prijken op hun T-shirts. Alle partijen zijn het erover eens dat het niet de bedoeling is, dat er geen kinderen meer met Down geboren worden. Stappen in de richting van een eugenetische samenleving moeten vermeden worden, waarschuwt CDU-parlementariƫr Stephan Pilsinger, zelf arts. "We mogen geen algemene selectie van al het ongeboren leven krijgen", aldus Pilsinger.

Basisverzekering

Ook voorstanders van de vergoeding willen dat de test gepaard gaat met uitgebreide consultatie. Wanneer een beslissing wordt genomen is nog niet duidelijk. Er staan nog meer debatten over het thema gepland.

In Nederland is de test sinds twee jaar beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Zij moeten zelf 175 euro betalen, voor de rest is een subsidieregeling in het leven geroepen.

In 2020 beslist het kabinet opnieuw over de NIPT-vergoeding. Dan wordt gekeken of de test uit de basisverzekering vergoed moet worden. De ChristenUnie en het CDA zijn daartegen, D66 en VVD voor.