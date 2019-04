May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Nu het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie overeenstemming hebben bereikt over het zes maanden uitstellen van de brexit, begint de klok opnieuw te tikken en ligt de bal weer bij het Britse Lagerhuis. Dat moet besluiten of en onder welke voorwaarden het een uittredingsakkoord accepteert.

May riep het Lagerhuis vandaag op zich zo snel mogelijk achter het uittredingsakkoord te scharen. Daarvoor heeft ze een akkoord met Labour nodig. "Dit is niet de normale manier voor de Britse politiek", zei May in het Lagerhuis. "Overeenstemming bereiken zal niet makkelijk zijn, want voor succes is een compromis van beide kanten noodzakelijk."

May herhaalde dat het naleven van de uitkomst van het brexit-referendum in 2016 haar doel is. "Hoe lastig het politiek ook is; ik ben er ten diepste van overtuigd dat het in deze unieke situatie, waarin het Lagerhuis in een impasse verkeert, belangrijk is dat beide kanten samenwerken en waarmaken waar het Britse volk voor heeft gestemd."

Europese verkiezingen

Vannacht werd in Brussel afgesproken dat het vertrek van het VK uit de EU voor 31 oktober moet zijn geregeld. May is er echter alles aan gelegen om voor 23 mei een meerderheid in het Lagerhuis bijeen te hebben en haar tot drie keer toe geweigerde uittredingsakkoord er alsnog door te krijgen. Op die manier kan deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei namelijk worden vermeden.

De gesprekken met Labour gaan daarom door, zei May. Ze hoopt dat de gesprekken tot een akkoord leiden dat door zowel Labour als de Conservatieve Partij kan worden gesteund. Als dat mislukt, zal er in het parlement opnieuw worden gestemd over een beperkt aantal alternatieve mogelijkheden, waaronder een tweede referendum. May zei de uitkomst daarvan te zullen accepteren. Tot nu toe is er in het Lagerhuis steeds geen meerderheid gevonden voor wat voor alternatief dan ook.

Als er geen akkoord komt en de Britten toch niet meedoen aan de Europese verkiezingen, dan moeten ze op 1 juni de EU verlaten: een no-deal-brexit.

'Regering bereid tot compromissen'

Labour-leider Corbyn is gematigd positief over de gesprekken met May: "Het lijkt erop dat de regering compromissen wil sluiten op belangrijke punten." Punten die voor Labour eerder een reden waren om haar deal niet te steunen. Corbyn liet weten de "constructieve gesprekken" met May voort te willen zetten.

De premier liet overigens weten dat een tweede referendum in de gesprekken met Labour niet ter sprake is gekomen.

'Bittere overgave'

Enkele parlementariërs dankten May voor het afwenden van een no-deal-brexit. Maar haar werd ook door hardline brexiteers gevraagd op te stappen. Haar eurosceptische partijgenoot Bill Cash noemde het tweede brexituitstel een "bittere overgave"; May had eerder nog gezegd uitstel tot na 30 juni niet te zullen accepteren.

"Accepteert ze dat het uittredingsverdrag onze democratie ondermijnt?", vroeg Cash. "Net als de constitutionele basis voor Noord-Ierland, ons recht om onszelf te besturen, ons gezag over onze wetten en ons nationaal belang? Zal ze opstappen?", vroeg Cash zich af.