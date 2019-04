Turkse minister: niks mis met Turkse weekendscholen in Nederland

De Turkse minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken staat volledig achter de komst van twaalf Turkse weekendscholen in Nederland. Op een gezamenlijke persconferentie met minister Blok stelde hij dat het leren van Turks aan jongeren met een Turkse achtergrond moet worden aangemoedigd.

"Turkije is het moederland en Nederland het vaderland", zei Cavusoglu die op bezoek is in Nederland om de banden tussen de twee landen te versterken. Volgens hem is er daarom niks mis met Turks leren. "Dat zou geen probleem moeten zijn."

Volgens de Turkse minister zien alleen "extreem-rechtse partijen" in Nederland de door Turkije gefinancierde weekendscholen als een probleem. Maar ook het Nederlandse kabinet maakt zich zorgen. Dat denkt dat er niet alleen Turkse taalles wordt gegeven, maar bijvoorbeeld ook Turkse geschiedenis en maatschappijleer. Het vreest dat de lessen slecht zijn voor de integratie in Nederland.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wees er vanmiddag op dat Nederlands-Turkse kinderen vijf dagen per week naar een Nederlandse school met een Nederlands curriculum gaan. "Dat is goed voor de integratie", meent hij. Dat er daarnaast "duidelijk behoefte" is aan extra lessen Turks hoeft volgens hem geen probleem te zijn.

Diplomatieke betrekkingen

Het bezoek van Cavusoglu aan Nederland is een tegenbezoek. In oktober was minister Blok in Ankara. Dat was kort nadat ze hadden besloten dat er een einde moest komen aan het conflict tussen Nederland en Turkije. Dat conflict begon in 2017, toen Nederland een Turkse minister uitzette die in Rotterdam campagne wilde voeren voor president Erdogan. Het leidde er onder meer toe dat de diplomatieke betrekkingen werden verbroken.

Die zijn nu weer hersteld en dat is ook goed, zei minister Blok vanmiddag, want nu heeft hij bijvoorbeeld aandacht kunnen vragen voor een 31-jarige Nederlandse vrouw die met haar vijf maanden oude baby in een Turkse cel zit. De familie maakt zich zorgen over het kind dat een infectie aan de luchtwegen heeft.

Bloks Turkse collega wilde er inhoudelijk niet op ingaan, omdat het een juridische en geen politieke zaak is. Hij zei wel dat de vrouw, die banden zou hebben met de Koerdische PKK, wordt bijgestaan door een Nederlandse advocaat en consulaire bijstand krijgt van de Nederlandse ambassade in Turkije. In zijn gesprek met Blok vandaag heeft hij toegezegd dat haar echtgenoot de vrouw in haar cel mag komen bezoeken.

Uitlevering 'terroristen'

Cavusoglu heeft Nederland vandaag gevraagd om de uitlevering van leden van de PKK en de Gülenbeweging. Hij vindt dat Nederland geen "hub" moet worden voor dergelijke groeperingen en dat de financiële tegoeden moeten worden bevroren. De PKK staat op de Europese lijst van terroristische groepen. De Gülen-beweging niet. Volgens Ankara zit die beweging achter de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Minister Blok zei dat hij de uitleveringsverzoeken "zorgvuldig" en "van geval tot geval" zal beoordelen.