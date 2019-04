Lochem bergt resten Brits vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog

In de gemeente Lochem wordt na de zomer een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Het wrak is een Hawker Typhoon, een jachtbommenwerper van de Britse Royal Air Force.

De stoffelijke resten van de vlieger liggen waarschijnlijk op dezelfde plek, meldt Omroep Gelderland. De berging valt onder het nationaal programma berging vliegtuigwrakken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Lochem is een van de eerste gemeenten waar dankzij de regeling een wrak kan worden opgegraven.

De afgelopen tijd heeft Defensie historisch onderzoek naar het vliegtuig gedaan. Burgemeester Van 't Erve van Lochem zegt dat de omgekomen piloot zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid. "Wij zien de berging als een morele verantwoordelijkheid. En als een eerbetoon aan de omgekomen piloot en zijn mogelijke nabestaanden."

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken

In de Tweede Wereldoorlog gingen boven Nederland ruim 5500 vliegtuigen verloren. In ongeveer 400 vliegtuigwrakken liggen waarschijnlijk nog de stoffelijke resten van bemanningsleden. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan over het 'nationaal programma berging vliegtuigwrakken': gemeenten krijgen daarbij advies en financiƫle hulp . Volgens het ministerie kunnen de komende tien jaar naar schatting dertig tot vijftig kansrijke bergingen worden uitgevoerd.

De berging van het vliegtuigwrak start waarschijnlijk in het najaar.