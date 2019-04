Voor eerst in 10 jaar minder euthanasiemeldingen, onduidelijk waarom

De euthanasiepraktijk in cijfers

Bij de 6585 meldingen die de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie in 2018 ontvingen (4,4 procent van het totale sterftecijfer in Nederland) ging het in vrijwel alle gevallen om levensbeëindiging op verzoek. In 250 gevallen was er sprake van hulp bij zelfdoding. In beide categorieën is een daling zichtbaar ten opzichte van 2017.

De meldingen kwamen vooral van huisartsen (bijna 5200 keer) die de euthanasie over het algemeen uitvoerden bij patiënten thuis. In twee derde van de gevallen gebeurde dat bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden vanwege kanker. In 146 gevallen was er sprake van dementie, in 67 gevallen van psychische klachten, terwijl 205 mensen worstelden met een "stapeling van ouderdomsaandoeningen".

De patiënten zijn over het algemeen ouder dan 60 jaar, maar in 25 gevallen was de euthanasie bij mensen jonger dan 30.