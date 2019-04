Turkse minister op bezoek, nadruk op herstel 'sterke vriendschap'

De banden tussen Nederland en Turkije worden langzamerhand weer beter. Vandaag is minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken op bezoek in Amsterdam. Samen met zijn Nederlandse collega opende hij vanmorgen in het Scheepvaartmuseum de Wittenburg-conferentie. De laatste editie van deze Nederlands-Turkse bijeenkomst was in 2013.

De twee ministers staken niet onder stoelen of banken dat de de kou wat hen betreft uit de lucht is. Cavusoglu sprak over "my dear friend, minister Blok". Blok benadrukte dat het belangrijk is om naar de toekomst te kijken en rekening te houden met gedeelde belangen zoals de economie en de strijd tegen terreur. Hij had het over "sterke zuilen" die een "sterke vriendschap" ondersteunen.

Bij de toespraken is de sfeer ontspannen en er is ruimte voor een grapje.