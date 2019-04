Zuid-Koreaanse rechters vinden abortusverbod uit 1953 ongrondwettelijk

De hoogste rechter in Zuid-Korea heeft het 65 jaar oude verbod op abortus ongrondwettelijk verklaard. Het is een inbreuk op de rechten van de vrouw en moet eind volgend jaar zijn afgeschaft, heeft het constitutioneel hof geoordeeld.

Het Aziatische land is een van de weinige ontwikkelde landen waar abortus illegaal is. Zuid-Koreaanse vrouwen kunnen een boete van zo'n 1500 euro of maximaal een jaar celstraf krijgen. Artsen die een abortus uitvoeren kunnen twee jaar cel krijgen en zeven jaar hun medische bevoegdheid kwijtraken.

Er wordt een uitzondering op de wet gemaakt als sprake is van een zwangerschap na verkrachting of incest en bij ernstige gezondheidsrisico's voor de vrouw. Voorwaarden zijn wel dat de zwangerschap niet verder is gevorderd dan 24 weken én vrouwen moeten toestemming krijgen van hun echtgenoot.

50.000 abortussen

De zaak kwam bij het constitutioneel hof terecht na een klacht van een arts die wordt vervolgd voor het uitvoeren van tientallen abortussen. Zij vindt het verbod gevaarlijk en een inbreuk op de rechten van de vrouw. Zeven van de negen rechters van het hof steunden haar, twee onthielden zich van stemming.

Ondanks het verbod kunnen vrouwen in Zuid-Korea zonder veel problemen veilig een abortus laten uitvoeren. Vrouwen die een eind laten maken aan de zwangerschap worden zelden vervolgd. Naar schatting werden in 2017 zo'n 50.000 abortussen uitgevoerd, in slechts acht gevallen werd tot vervolging overgegaan.

60 procent voor afschaffing

Activisten willen desondanks een eind aan het verbod vanwege het stigma voor vrouwen. Zuid-Korea heeft ook een grote groep christenen, van wie sommigen willen dat abortus illegaal blijft. Dat zou vrouwen aanzetten tot nadenken over hun beslissingen.

Bijna 60 procent van de bevolking is voor afschaffing van het verbod, blijkt uit een peiling.