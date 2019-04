Dertig mensen springen uit vrachtwagen op A2 en slaan op de vlucht

Enkele tientallen mensen, onder wie kinderen, zijn vanmorgen uit een vrachtwagen gesprongen op een snelweg in de buurt van Maastricht, meldt L1.

De vrachtwagen stopte rond 08.45 uur op de A2 ter hoogte van Gronsveld. Daar stapten de ongeveer 30 mensen van nog onbekende nationaliteit uit, die vervolgens een woonwijk in liepen. Rond 09.45 uur is een aantal van hen door de politie opgepakt. Ook de chauffeur van de uit Cyprus afkomstige vrachtwagen is gearresteerd en wordt verhoord.

De politie probeert nog de rest van de groep op te sporen.