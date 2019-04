Europees besluit over export WW uitgesteld

De omstreden nieuwe EU-regels over WW voor buitenlandse werknemers worden voorlopig uitgesteld. Een van de onderdelen van de plannen is dat buitenlandse werknemers voor zes maanden hun uitkering kunnen meenemen naar een ander land. EU-voorzitter Roemenië wilde de voorstellen aanvankelijk snel afdoen, maar er is zo veel discussie over dat dat niet meer gaat gebeuren.

Een aantal landen, waaronder Nederland, is tegen de aanpassing en ook de gesprekken erover met het Europees Parlement verliepen moeizaam. De Roemenen hebben nu de conclusie getrokken dat het overleg tussen de Europese raad en het Europees parlement over de WW voorlopig niet moet worden voortgezet. Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben een grote rol gespeeld bij het uitstel.

Na de verkiezingen

Het besluit betekent dat de kwestie pas weer aan de orde kan komen na de Europese verkiezingen van mei en als er een nieuw parlement zit. Dat gaat pas in september echt aan het werk. Tegen die tijd is Roemenië ook geen voorzitter meer van de raad: in juli neemt Finland het stokje over.

Het Nederlandse kabinet is fel tegen de verruiming van de WW-regels. Minister Koolmees noemde de verlenging van de maximale termijn van de 'export-WW' van drie naar zes maanden eerder een graat in de keel. Ook de Tweede Kamer heeft geprotesteerd.