Britse pers over uitstel: 'zwart gat' en 'vernedering', May verder onder druk

The Sun vraagt zich hardop af: "Will we EVER leave?". De krant schrijft dat verschillende belangrijke Conservatieve politici vinden dat May volgende maand moet aftreden, zodat er een nieuwe leiderschapsverkiezing georganiseerd kan worden.

Maar May weet van geen wijken, meldt de Independent. "Met het uitstel heeft de premier een voorzet gegeven om aan te blijven tot de winter om het brexit-proces af te ronden, wat woedende reacties uit zal lokken van haar critici in de Conservatieve partij."

Houdbaarheid May

Premier May wilde een verlenging tot 30 juni, langer had ze eerder onacceptabel genoemd, maar de Europese regeringsleiders schoven die datum terzijde en plakten er vier maanden aan vast.

Veel partijgenoten zullen haar aan die uitspraak over 30 juni herinneren, zegt correspondent Tim de Wit. "Waar we op moeten letten later vandaag is hoe dit gaat vallen in Mays eigen partij."

Tekst en uitleg in parlement

De Britse premier moet straks in het parlement tekst en uitleg geven. "Heel veel Conservatieven zullen haar aan haar eigen uitspraken herinneren en de vraag stellen: 'Als het inderdaad langer gaat duren, hoe houdbaar bent u dan nog als premier?", zegt De Wit.

"Ik denk dat dit langere uitstel ook gaat betekenen dat de positie van May., die natuurlijk al onder gigantische druk staat, nog ingewikkelder wordt. Ik denk dat je weer gaat zien dat aan die heel dunne stoelpootjes die ze nog over heeft, dat haar eigen partijgenoten daar nog meer aan gaan zagen."

Politieke vergetelheid

The Guardian presenteert op zijn site de analyses van een aantal columnisten prominent, zoals de progressieve Tom Kibasi. Hij schrijft dat de nieuwe verlenging het eind betekent van May en haar deal. Verder uitstel is volgens hem geen oplossing, alleen een nieuw referendum of verkiezingen kunnen volgens hem voor een oplossing zorgen.

Een commentator van The Telegraph schrijft dat het oprecht knap is om zo slecht in politiek te zijn als May: om oud en jong, Leavers en Remainers, stedelingen en plattelanders, links en rechts af te stoten. May loopt volgens hem het risico de Conservatieve partij de electorale vergetelheid in te helpen.