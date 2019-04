Staatsgreep in Sudan, Bashir waarschijnlijk aan de kant geschoven

Het lijkt erop dat het leger de macht heeft gegrepen in Sudan. Noord-Afrikaanse en Arabische media melden dat president Bashir onder huisarrest is geplaatst en dat hooggeplaatste regeringsfunctionarissen zijn gearresteerd. Deze berichten zijn nog niet officieel bevestigd.

Het leger zegt op de staatstelevisie dat er binnenkort een belangrijke mededeling komt. Op de radio wordt marsmuziek gedraaid.

Bronnen melden aan het Britse persbureau Reuters dat president Bashir inderdaad is teruggetreden. Er zou nu overlegd worden over de aanstelling van een overgangsraad.

Luchthaven dicht

Vanochtend vroeg zette het Sudanese leger militaire voertuigen neer bij belangrijke kruispunten en bruggen in de hoofdstad Khartoum. Ook zou de luchthaven zijn gesloten.

Bij het ministerie van Defensie staan veel militairen en andere veiligheidstroepen. Ook hebben zich duizenden demonstranten verzameld bij het gebouw. Zij zeggen dat ze niet weggaan tot ze weten wat er gebeurt.

Op andere plekken in Khartoum zijn tienduizenden Sudanezen de straten opgegaan om feest te vieren. Ze lopen door de stad, terwijl ze dansen, juichen en anti-Bashirleuzen scanderen.

Demonstraties

Al maanden wordt er geprotesteerd tegen Bashir, die in 1989 aan de macht kwam. Er is veel onvrede over hoge inflatie en voedseltekorten.

Ondanks de aanhoudende protesten weigerde president Bashir tot nu toe op te stappen. In februari riep hij de noodtoestand uit, waardoor de regering werd ontbonden en de politie meer bevoegdheden kreeg. Die kon daardoor harder ingrijpen bij demonstraties. Zo werd er soms met scherp geschoten. Tientallen betogers zijn sindsdien om het leven gekomen.

Vorige maand droeg Bashir een deel van zijn politieke macht over, als tegemoetkoming aan de demonstranten. Voor hen ging dit niet ver genoeg. De betogers zeiden door te gaan tot Bashir zijn aftreden bekend zou maken.