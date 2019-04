Wekdienst 11/4: hertelling in Flevoland en winnaar World Press Photo bekend

Wat heb je gemist?

Na een urenlange top in Brussel zijn de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk het eens geworden over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober moet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn geregeld.

Er werd door de 27 EU-leiders tot aan het begin van de nacht vergaderd over de nieuwe datum. Een paar uur later ging de Britse premier May akkoord met het voorstel.

Met het uitstel van zes maanden heeft May de uitkomst waarvoor ze naar Brussel kwam. Ze krijgt zo meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te loodsen.

Ander nieuws uit de nacht:

'Chinezen ontfutselden bedrijfsgeheimen ASML': de daders die werkten op een vestiging in de Verenigde Staten maakten volgens het Financieele Dagblad onder meer software, broncodes en geheime gebruikershandleidingen buit. Ze zouden hooggeplaatste medewerkers zijn geweest die indirect banden hadden met de Chinese overheid.

Forum voor Democratie haalt wens nexit van website om 'paniek' brexit: bij Jinek zei partijleider Baudet dat onder meer door de media een sfeer is gecreëerd dat de brexit heel erg is, maar dat valt volgens hem wel mee. Door het woord nexit weg te halen wil hij duidelijk maken dat hij niet direct uit de EU wil stappen, maar dat dat in fases zal gebeuren.

Harde woorden van Kim Jong-un voor Zuid-Koreaans bezoek aan Witte Huis: de Noord-Koreaanse leider zegt dat hij landen die zijn land sancties opleggen "een serieuze slag" wil toebrengen. In een toespraak noemde hij geen landen, maar de uitspraken lijken gericht aan de Amerikaanse president Trump.

Niet de uitslag waar Ajax op hoopte, 'maar 1-1 is niet slecht': de Ajax-spelers concludeerden na afloop met trots dat ze tegen Juventus niet zijn weggespeeld en dat ze zeker niet kansloos zijn volgende week in de return in Italië.

En dan nog even dit:

Het hooikoortsseizoen is dit jaar vroeg begonnen, zegt het CBS. Het bureau houdt bij hoeveel middeltjes tegen hooikoorts er worden verkocht door drogisterijen. In februari en begin maart was al een eerste piek in de verkoop, na uitzonderlijk warm weer in februari.

Die piek was ruim een maand vroeger dan in de afgelopen jaren. De pieken in de verkoop vallen volgens het CBS ongeveer samen met pieken in de concentratie van pollen in de lucht.