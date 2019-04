Harde woorden van Kim Jong-un voor Zuid-Koreaans bezoek aan Witte Huis

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat hij landen die zijn land sancties opleggen "een serieuze slag" wil toebrengen. Dat wil hij doen door zijn land meer zelfvoorzienend te maken, meldt staatspersbureau KCNA.

Kim deed zijn uitspraken tijdens een toespraak voor hoge leden van zijn Arbeiderspartij.

In die toespraak noemde hij geen landen, maar de uitspraken lijken gericht aan de Amerikaanse president Trump. Die ontmoet vandaag de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Washington.

De presidenten spreken dan onder meer over de ontmanteling van het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Het is de eerste keer dat er op het hoogste niveau gesproken wordt tussen de twee sinds de top tussen Trump en Kim Jong-un eind februari in Vietnam. Die gesprekken hebben niet tot resultaat geleid.

Sancties

Ondertussen heeft de VN-Veiligheidsraad unaniem ingestemd met de verlenging van het mandaat van de experts die de sancties op Noord-Korea controleren. Rusland heeft daarbij aangedrongen dat de experts ook gaan kijken naar het effect van de sancties op de bevolking.

Rusland maakt zich zorgen dat de maatregelen vooral de bevolking raken. Een groot deel van de mensen in Noord-Korea zou ondervoed zijn.

De sancties werden in 2017 ingesteld na een serie Noord-Koreaanse rakettesten. Daardoor kan het land geen grondstoffen, voedsel en textiel exporteren. Ook de olie-import is grotendeels aan banden gelegd.