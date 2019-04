Groep Venezolanen op Curaçao wil teruggestuurd worden

Een groep van tien Venezolanen zonder verblijfspapieren wil weg van Curaçao. Ze hebben de autoriteiten gevraagd om uitgezet te worden. Ze zitten al twee maanden vast in wat zij omschrijven als zeer slechte en onmenselijke omstandigheden.

Zondag gingen de tien in hongerstaking om uitzetting af te dwingen, maar het lukt Curaçao op dit moment niet om vliegtuigen te charteren.

Human Rights Caribbean

Nu er geen zicht op uitzetting is, moeten de tien in vrijheid worden gesteld, aldus Ieteke Witteveen van mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean.

"De Curaçaose wetgeving stelt dat vreemdelingendetentie niet het gevolg is van een strafbaar feit, maar gericht is op het zo snel mogelijk verlaten van Curaçao", zegt Witteveen.

"Specifiek stelt de wet ook dat zonder uitzicht op uitzetting, vreemdelingen heengezonden moeten worden. Dat is met deze Venezolanen het geval."

Onduidelijk

Eind vorig jaar verbleven er naar schatting 15.000 Venezolanen op Curaçao. Zij ontvluchten massaal hun land. In Venezuela kampt al jaren met een humanitaire en economische crisis die steeds nijpender wordt.

De situatie met betrekking tot uitzettingen van Venezolanen op Curaçao is onduidelijk. De grens tussen Venezuela en Curaçao is dicht. Toch is het recent gelukt om Venezolanen terug te sturen.

De vreemdelingendienst heeft daarbij medewerking gekregen van het Venezolaanse consulaat in Willemstad.

Geen geldige documenten

De groep van tien heeft alleen geen, of ongeldige, reisdocumenten. Ook weigerden ze in eerste instantie mee te werken. Nu is de groep het zat. Volgens de Venezolanen is de situatie in eigen land beter dan in de gevangenis op Curaçao.

"Ze zien landgenoten komen en gaan, maar worden behandeld als criminelen. Een van hen is zelfs tussen echte criminelen geplaatst als dreigement naar de rest van de groep", zegt Witteveen.

"Onzin", zegt gevangenisdirecteur Urny Florán. "De vreemdelingen zitten in de barakken binnen de hekken van de gevangenis, maar buiten de muren waar criminelen hun straf uitzitten."

Volgens hem hebben de tien alleen maar gedreigd met een hongerstaking. "Verder niet. Maar het is een feit dat er nu al twee weken geen uitzettingen meer zijn, omdat er geen vliegtuig is om ze terug te brengen."