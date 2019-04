EU-leiders akkoord over nieuwe brexit-datum

Met het besluit van de EU-leiders heeft May wel de uitkomst waarvoor ze vandaag naar Brussel kwam. Zonder uitstel hadden de Britten vrijdag zonder deal uit de EU moeten stappen. Met het uitstel krijgt May meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te laten goedkeuren.

Voorwaarden

Voor de top was al bekend dat de Europese regeringsleiders bereid waren haar extra tijd te gunnen, maar wel onder een aantal strikte voorwaarden.

Zo moest er zicht zijn op een oplossing voor de patstelling in het Britse Lagerhuis. Of aan die voorwaarde is voldaan, valt te betwisten. Premier May is weliswaar in gesprek met oppositieleider Corbyn van de Labour-partij, maar die gesprekken schieten tot op heden nauwelijks op.

Compromis

Verder waren de EU-leiders verdeeld over hoe strikt de voorwaarden precies moesten zijn. En dan met name over de lengte van het uitstel dat de Britten konden krijgen.

Zo wilde de Franse president Macron slechts een beperkte verlenging. Hij pleitte voor een uitstel van de brexit tot 30 juni en niet later, zodat de druk op de Britse politiek maximaal blijft om tot een oplossing te komen.

Andere landen waaronder Nederland wilden liever een langere periode zodat de Britten de tijd krijgen om de zaak ordentelijk af te handelen, waardoor de kans op ongelukken (zonder deal de EU verlaten) zo klein mogelijk is.

De regeringsleiders lijken met het uitstelplan tot 31 oktober een compromisdatum overeen te zijn gekomen.