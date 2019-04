Forum voor Democratie haalt wens nexit van website om 'paniek' brexit

Op de website van Forum voor Democratie is de wens voor een nexit weggehaald. De partij is nog steeds voor een vertrek van Nederland uit de Europese Unie, maar heeft de tekst aangepast om rekening te houden met de "paniek" in Nederland over de naderende brexit.

Partijleider Baudet zei in tv-programma Jinek dat onder meer door de media een sfeer is gecreƫerd dat de brexit "heel erg" is. Dat valt mee, zegt Baudet. De partij wil met het weghalen van het woord nexit een signaal afgeven. "Ik ben best bereid om te zeggen dat Nederland niet morgen uit de Europese Unie moet. We doen dat in fases."