Hooikoortsseizoen is vroeg begonnen

Het hooikoortseizoen is dit jaar vroeg begonnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bureau houdt bij hoeveel medicijnen tegen hooikoorts er worden verkocht; in februari en begin maart was al een eerste piek in de verkoop.

Dat is ruim een maand eerder dan in voorgaande jaren en is te verklaren door het uitzonderlijk warme weer in februari.

Neussprays

Het CBS houdt de verkoopcijfers bij van hooikoortsmedicatie bij drogisterijen. Het gaat om middeltjes die zonder recept kunnen worden gekocht. Dat kunnen tabletten, neussprays of oogdruppels zijn.

De pieken in de verkoop vallen volgens het CBS ongeveer samen met pieken in de concentratie van pollen in de lucht.