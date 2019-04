Facebook neemt opnieuw maatregelen om vertrouwen terug te winnen

Facebook heeft opnieuw maatregelen afgekondigd om zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid terug te winnen. De belangrijkste is de introductie van Click-Gap, een meetsysteem dat kan bepalen of een bericht verdacht is. Niet per se vanwege de inhoud, maar om de manier waarop het op Facebook een prominente plek heeft kunnen veroveren.

Click-Gap kan detecteren of een site of een bericht bijvoorbeeld uitsluitend geliket wordt via Facebook en nauwelijks door andere sites. Dat kan duiden op manipulatie, waarna Facebook kan ingrijpen.

Veel gebruikers, politici en toezichthouders vinden dat Facebook en zijn apps WhatsApp, Instagram en Messenger de voornaamste verspreiders zijn van nepnieuws, haatzaaiende berichten en propaganda.

Gebleken is dat sommige populaire verhalen die op Facebook verschijnen niet van toonaangevende sites komen maar van kleine sites die speciaal ontworpen lijken om de algoritmen van Facebook te behagen.