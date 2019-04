Den Haag moet nog 53.000 euro terugkrijgen van miljoenenblunder

De gemeente Den Haag moet nog ruim 53.000 euro terugkrijgen van het totaalbedrag van 2,5 miljoen euro, dat de gemeente per ongeluk had overgemaakt aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Het overgrote deel is volgens burgemeester Krikke terugbetaald.

Bijna zeventig Hagenaars kregen tussen de 7419 euro en 108.117 euro op hun rekening gestort. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente, maar door een vergissing keerde de gemeente vorige week donderdag een veel hoger bedrag uit.

De gemeente heeft van één persoon het geld nog niet terug gekregen. In totaal gaat het om ruim 53.000 euro, waarvan ongeveer 10.500 euro door diegene is opgenomen en de rest door de bank is geblokkeerd.

Punt in plaats van komma

Ook hebben twee mensen een deel van het bedrag overgeboekt naar een andere rekening, maar dat is door de bank weer teruggestort aan de gemeente. Het ging om ruim 15.000 euro en 1700 euro die nu weer terecht is.

Wat er precies fout is gegaan, wordt nog onderzocht. Volgens de gemeente zou het kunnen dat het systeem de bedragen niet goed kon verwerken, doordat er een punt stond waar een komma had moeten staan. Mensen die het geld wel al hebben terugbetaald, krijgen volgens de gemeente snel de juiste premie op hun rekening.

Den Haag zegt extra maatregelen te hebben genomen om het probleem in de toekomst te voorkomen. De gemeenteraad gaat donderdag in debat over de zaak.