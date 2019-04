Mazelenuitbraak treft Brooklyn: 'Laten we ervoor zorgen dat iedereen zich inent'

Dokters en prominente rabbijnen moedigen aan om kinderen in te enten, maar toch blijven sommige ouders wantrouwend. De ultra-orthodoxe actiegroep PEACH verspreidt folders en tijdschriften tegen het vaccineren. Ze beweren dat de inentingen cellen bevatten van menselijke foetussen, DNA van varkens en dat de prikken autisme of andere aandoeningen veroorzaken. Wetenschappers noemen de beweringen nonsens.

"Het is oneerlijk tegenover de kinderen", klaagt een vader bij de school. "De ouders kiezen ervoor om niet in te enten, maar de kinderen worden ziek." Hij is even stil als hij zijn woorden afweegt. Zijn pijpenkrullen windt hij om zijn vingers. "Ik denk dat maar een kleine groep mensen weigert om kinderen te vaccineren. Gelukkig neemt de burgemeester steeds hardere maatregelen."

Hij doelt op Bill de Blasio, de burgemeester van New York. Met de Pesach-vakantie in aantocht wil hij de mazelen de kop indrukken voordat de ziekte zich verder verspreidt. Kinderen die niet ingeënt zijn, mogen niet naar school in gedeelten van deze wijk. Daarnaast overweegt De Blasio om ouders van niet ingeënte kinderen te beboeten met 1000 dollar.

'Niet de juiste informatie'

Als de meeste kinderen eenmaal in de schoolbanken zitten in Williamsburg, wordt het straatbeeld overheerst door in het zwart geklede volwassen mannen. Daartussen duwt Miryam een kinderwagen voor zich uit. "Waarom iedereen hier ouderwetse mobieltjes heeft?", vraagt ze lachend. "We willen geen smartphones die de kwaliteit van leven aantasten. Daarom hebben veel mensen alleen internet op hun werk."

Maar dat heeft ook nadelen, zo ondervindt Miryam op haar werk op een Joodse basisschool. "Het is mijn taak om ouders te overtuigen om de prik te halen. Maar dat is niet makkelijk als ze weinig toegang tot internet hebben. Ze zijn ooit tot hun mening gekomen en wij kunnen ze niet online de juiste informatie aanbieden."

Ook gevaarlijk in ontwikkelde landen

Dat de alarmbellen in de Verenigde Staten afgaan bij deze mazelenuitbraak, heeft ermee te maken dat de ziekte in 1991 in Philadelphia negen kinderen het leven kostte. Toch blijven dit uitzonderlijke omstandigheden. In ontwikkelde landen is de kans relatief klein dat mazelen leiden tot de dood. Toch kunnen de gezondheidsrisico's groot zijn. De ziekte kan leiden tot hersen- en longontstekingen en ook tot blijvende doofheid.

Gary Schlesinger is de leider van de medische praktijk Parcare in Williamsburg. Veruit het grootste gedeelte van de bezoekers is Joods. Om te voorkomen dat zijn patiënten mazelen oplopen in zijn kliniek, weert hij mensen die zich niet laten inenten.

Hij heeft ook gesproken met mensen van de actiegroep tegen vaccinaties. Schlesinger probeerde ze duidelijk te maken dat de vaccinaties koosjer zijn aangezien je ze niet opeet, maar inspuit. "Maar ik kan niet tot ze doordringen. Spijtig, want deze hardcore-groep verspreidt echt misinformatie."