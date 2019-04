Drukbezochte herdenking in Breda voor in brand gestoken man

In Breda hebben vandaag honderden mensen de man herdacht die om het leven kwam nadat hij in een garagebox was vastgebonden en in brand gestoken. De 49-jarige man werd maandag gevonden en overleed gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"Onbegrijpelijk is de daad. Onbegrijpelijk is het gemis. Maar wij laten zien dat in ons hart Ger er nog altijd is", staat te lezen op het gele spandoek dat aan de garagebox is opgehangen.

De herdenking verliep ingetogen, meldt Omroep Brabant. In de straat waar de garagebox staat werden bloemen neergelegd. Om 21.00 uur werd een minuut stilte gehouden. Ook werden 49 ballonnen, een verwijzing naar de leeftijd van het slachtoffer, opgelaten.