Schouten wil radicaal andere kijk op landbouwgif

Minister Schouten van Landbouw pleit voor een radicaal andere kijk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "We hebben nu vooral discussie over welke middelen we wel of niet mogen gebruiken", zegt ze tegen Zembla. "Ik wil dat we het hebben over: wat is ervoor nodig om die plant heel weerbaar te maken?"

Schouten reageert tegenover het tv-programma, dat later deze maand wordt uitgezonden, op de uitkomsten van een onderzoek naar de gevolgen van het gebruik met landbouwgif op de Nederlandse bollenvelden. Daaruit bleek vorige maand al dat het spuiten van gif veel meer omwonenden veel langer blootstelt aan veel hogere concentraties van die pesticiden, dan tot nu toe bekend. Het onderzoek wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Stapeling van gifstoffen

De gifstoffen zaten onder meer in de lucht en in huisstof. Zembla zegt dat het RIVM, dat het onderzoek coördineerde, concludeert dat de risiconormen niet worden overschreden. Tegelijkertijd geeft het instituut toe dat er tekortkomingen zitten aan de berekening van de risico's. Zo zou er geen rekening worden gehouden met blootstelling via huisstof en ook niet met een stapeling van meerdere gifstoffen.

Schouten wil dat er meer onderzoek komt. "We moeten inzicht krijgen wat die stapeling van stoffen zou kunnen betekenen. Op basis van de uitkomsten gaan we bekijken wat dat betekent voor ons beoordelingsmodel."

Ook hoofdonderzoeker Roel Vermeulen pleitte vorige maand al voor meer onderzoek. Zo is nog niet duidelijk of de omwonenden direct gezondheidsrisico lopen. Bij dat vervolgonderzoek moet van Vermeulen vooral aandacht zijn voor kleine kinderen die veel over de grond kruipen en daardoor mogelijk extra kans hebben op blootstelling aan de gifstoffen.

'Geen gif meer' is ideaal

Het onderzoek bewees voor het eerst onomstotelijk dat pesticiden na het spuiten niet op het bollenveld blijven liggen. De minister kan zich voorstellen dat mensen zich over de uitkomsten van het onderzoek zorgen maken. "Ik ben zelf ook moeder."

Schouten zegt dat haar ideaal is dat er helemaal geen middelen meer nodig zijn. "Dat de plant, bijvoorbeeld door veredeling of goed bodemgebruik, zo sterk is dat hij zichzelf kan wapenen tegen plagen of klimaatverandering."