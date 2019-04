AIVD wil niet meer met 'Poetinvriend' Oostenrijk samenwerken, Kamer bezorgd

Kamerleden die zich bezighouden met het werk van de Nederlandse veiligheidsdiensten zijn bezorgd over het bericht dat de AIVD niet meer intens wil samenwerken met de Oostenrijkse inlichtingendienst. De AIVD vertrouwt de huidige regering niet, omdat coalitiepartij FPÖ een hechte vriendschapsband met Rusland en president Poetin heeft.

"Regeringspartij FPÖ heeft te goede banden met Poetin. Er is zelfs een officieel vriendschapsverdrag", zegt GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. Ook de Duitse inlichtingendienst heeft gezegd dat het niet verantwoord is om informatie te delen. Van Ojik: "Dat is buitengewoon verontrustend omdat het hier gaat om een EU-lidstaat. Een land waarmee we samenwerken tegen terrorisme, waarmee we in een defensieoverleg zitten en waarmee we dus politiek voortdurend op het hoogste niveau overleggen."

Klap voor nationale veiligheid

Ook de PvdA vindt de situatie zorgelijk. "Dit is een klap voor onze nationale veiligheid", zegt Kamerlid Kuiken. "De informatie die we delen komt dus niet in goede handen terecht terwijl we weten dat er hele grote terreurdreigingen zijn, en inmenging van bepaalde landen in de Europese politiek. Dan wil je juist met andere Europese landen samenwerken."

D66 ziet een patroon dat invloed heeft op de veiligheid in Europa. "We zien in Europa de opkomst van populistische en eurosceptische partijen en soms hebben die banden met Rusland. Dat zie je ook in Italië en Frankrijk", zegt Kamerlid Verhoeven. "Welke betrouwbare informatie kunnen we in de toekomst nog krijgen van EU-partners? Als we bepaalde inlichtingen niet meer krijgen en wij willen de onze ook niet meer delen, dan krijg je een gat in je informatievoorziening."

De partijen willen weten wat de risico's zijn, maar minister Blok is weinig spraakzaam: