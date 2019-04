Politie vindt 15 kilo cocaïne in kofferbak van taxi

De politie heeft begin deze week 15 kilo cocaïne gevonden in de achterbak van een taxi.

De vondst werd gedaan nadat twee politieagenten eerder op de middag op een parkeerplaats in Amstelveen een man hadden gezien die zich verdacht gedroeg. Toen hij als klant in een taxi was gestapt, besloten de agenten de auto te volgen.

Op de A2 werd de wagen door de politie aan de kant gezet. De taxi werd uitgekamd en in de kofferbak vonden agenten de cocaïne met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro, schrijft NH Nieuws.

Beide mannen werden aangehouden maar de taxichauffeur is alweer vrij. Zijn klant, een 37-jarige man, zit nog vast en wordt morgen voorgeleid.