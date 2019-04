Vele tientallen gewapende Italiaanse hooligans opgepakt in Amsterdam

In de aanloop naar de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Juventus vanavond heeft de Amsterdamse politie zijn handen vol aan Italiaanse supporters. Tot twee keer toe is een groep gewapende hooligans opgepakt.

Eerst werden vanmiddag tientallen hooligans aangehouden in een metrostel bij het station Weesperplein. Zij hadden behalve vlaggenstokken allerlei voorwerpen bij zich om mee te slaan, zoals uitschuifbare wapenstokken, een hamer en ander slagmateriaal.

De Italianen waren van de Johan Cruijff Arena in de metro op weg naar het centrum. Politiemensen zagen dat ze illegaal materiaal bij zich hadden. Daarop werden ze in de metro gearresteerd en afgevoerd naar een cellencomplex.

Pepperspray en flares

Later in de middag liep bij de Johan Cruijff Arena een groep Italianen rond die ook allerlei illegale voorwerpen bij zich had, zoals pepperspray, een mes, vuurwerk en een hoeveelheid flares ofwel fakkels. De ME besloot de groep van tientallen hooligans in te sluiten met de hulp van leden van de aanhoudingseenheid.

Dat gebeurde bij het trainingsveld bij de Arena. Ook deze Italianen zijn met bussen naar een cellencomplex gebracht. Ze hadden de illegale spullen vlak voor ze werden opgepakt op de grond gegooid.

Italiaanse politiemensen die de Amsterdamse politie ondersteunen vanwege de wedstrijd van vanavond herkenden sommige van de arrestanten als voetbalfans.