Moeder en stiefvader vrijgesproken van moord op dochter

De rechtbank in Rotterdam heeft een voormalig echtpaar uit Zwaag vrijgesproken van moord op hun 29-jarige dochter Joëlle. Zij overleed in 2012. In eerste instantie werd gedacht aan zelfmoord, later ging een coldcaseteam van de politie na onderzoek uit van moord.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat moeder Linda H. en stiefvader Leo den H. achter de dood van de vrouw zitten. Het OM, dat vorige maand tien jaar cel eiste tegen de twee vanwege moord, baseerde die eis op drie verklaringen van getuigen uit de familiekring.

Volgens de aanklager had de moeder al in 2012 tegen hen gezegd dat ze Joëlle bij haar dood hadden geholpen. De twee zouden een euthanasiemiddel hebben toegediend aan de invalide jonge vrouw terwijl ze haar vasthielden.

Hard achteruit

Maar volgens de rechtbank bieden de verklaringen niet voldoende bewijs voor moord. De drie hebben elkaar in de afgelopen jaren onderling onbewust beïnvloed, zegt de rechtbank, en daarom kunnen hun verklaringen op zich niet leiden tot een veroordeling.

Het inmiddels voormalige echtpaar zei vorige maand al in de rechtbank niets te maken te hebben met de dood van hun dochter. Volgens de stiefvader ging Joëlle de laatste twee jaar voor haar dood psychisch en lichamelijk hard achteruit.

Opnieuw onderzocht

Direct na de dood van de jonge vrouw werd ervan uitgegaan dat ze zichzelf om het leven had gebracht. De zaak kwam in 2017 aan het rollen toen de politie onderzoek deed naar de zelfmoord van een andere dochter, Thirza, ook 29 jaar, in 2016. Zij pleegde zelfmoord na langdurig seksueel te zijn misbruikt door de leider van de evangelische zorginstelling Hoeve Jedidja, waar de moeder werkte.

In een paar jaar tijd waren er drie dubieuze sterfgevallen in de omgeving van moeder Linda H.. In die gevallen is geen bewijs voor moord gevonden. Het ging steeds om mensen die woonden in Hoeve Jedidja in Meerkerk. Vorig jaar werd de 77-jarige directeur van het centrum veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege misbruik.