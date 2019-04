Moeder Howick en Lili mag terugkomen naar Nederland

De moeder van de Armeense kinderen Howick en Lili mag terugkomen naar Nederland. Dat bevestigt Howick tegen het NOS Jeugdjournaal. Hij zegt dat hij "superblij" is met het nieuws.

Ook de advocaat van de moeder bevestigt het nieuws. Ze zegt dat de aanvraag van de moeder is ingewilligd. Het is onduidelijk wanneer ze terugkomt.

Lili en Howick kwamen in 2008 als kinderen van 2 en 3 jaar met hun moeder Armina Hambartsjumian mee vanuit Armenië naar Nederland. Hun asielaanvraag werd echter afgewezen en de bezwaarprocedure duurde zo'n tien jaar. In de tussentijd groeiden de kinderen in Nederland op.

Uiteindelijk werd in augustus 2017 besloten dat de moeder het land moest verlaten en bleven de kinderen in Nederland achter.