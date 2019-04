Uitbraak van bof in drie studentenhuizen Utrecht

In drie Utrechtse studentenhuizen hebben bewoners elkaar besmet met het bofvirus. Bij vijf mensen heeft de GGD de ziekte al aangetoond met een test; bij drie is er een vermoeden van de ziekte.

Er is geen link tussen de patiƫnten qua studie, vereniging of activiteit. De enige overeenkomst tussen hen is de huisvesting, schrijft RTV Utrecht.

De bof wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint vaak met griepachtige verschijnselen. Na een paar dagen ontsteken de speekselklieren, waardoor er een zwelling ontstaat in wang of hals.

De meeste zieken zijn na een week weer beter. In een enkel geval kan er gehoorschade of een teelbalontsteking bij komen.

Kinderen krijgen de BMR-inentingen met 14 maanden en 9 jaar. Bij een deel van de jongvolwassenen neemt de bescherming hiervan af, signaleert de GGD.

Een uitbraak onder studenten is niet uitzonderlijk. Het is een leeftijdsgroep die dicht op elkaar leeft en veel met elkaar te maken heeft. "Tien jaar geleden was de laatste bofuitbraak onder studenten, ook in Utrecht", vertelt GGD-arts Brandwagt. "Vorig jaar hadden studenten in Eindhoven het virus, maar het verspreidde zich toen niet."