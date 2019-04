Man deelt klappen uit aan chauffeuse, bus rijdt tegen lantaarnpaal

In Rotterdam is een bus tegen een lantaarnpaal gereden nadat een passagier de buschauffeuse had aangevallen. Dat gebeurde op de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord. De dader is door medepassagiers in bedwang gehouden en door de politie opgepakt.

Volgens een woordvoerder van vervoersmaatschappij RET vroeg de man om informatie aan de chauffeuse. "Kennelijk beviel het antwoord hem niet, en toen kreeg ze een klap in het gezicht en een stomp in de maag", zegt een woordvoerder. "Dat gebeurde terwijl ze reed." Door de aanval kon de chauffeuse het voertuig niet recht op de weg houden.

Niemand ernstig gewond

Het bedrijf neemt de zaak hoog op en noemt de actie onacceptabel. "Het is elke keer weer schrikken als er geweld tegen ons personeel wordt gebruikt", zegt de woordvoerder.

Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. De buschauffeuse en verschillende reizigers zijn door ambulancepersoneel nagekeken.