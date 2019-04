HEMA, op zoek naar winst, zet tompouce-bakkerijen in verkoop

Winkelketen HEMA neemt nieuwe maatregelen om weer winstgevend te worden. De zeven bakkerijen van de winkelketen gaan in de verkoop en in het buitenland gaan de winkels verder onder de naam HEMA Amsterdam.

De winkelketen heeft afgelopen jaar opnieuw verlies geleden en de verkoop in Nederland staat nog altijd onder druk. Het verlies kwam uit op 233 miljoen euro, voornamelijk vanwege een eenmalige afschrijving op de goodwill van 226 miljoen euro. Die afschrijving is nodig, omdat het bedrijf bij de verkoop afgelopen jaar aan investeerder Marcel Boekhoorn minder waard was dan toen het bedrijf daarvoor in 2007 werd verkocht.

Volgens topman Tjeerd Jegen waren er verschillende tegenvallers die de resultaten hebben beïnvloed. "Zoals de overgang naar een nieuw e-commerce platform en distributiecentrum voor online bestellingen en het aanhoudende warme weer dat invloed had op de retailsector", zegt Jegen.

De omzetgroei van de Nederlandse winkel is het afgelopen jaar tot stilstand gekomen. Daartegenover staat groei in het buitenland, daar zijn 21 nieuwe winkels geopend. Vooral in Duitsland en Frankrijk kwamen er nieuwe vestigingen, maar ook in Abu Dhabi en Qatar is het bedrijf nu aanwezig.

Gebak

HEMA is vorig jaar overgenomen door de Nederlandse investeerder Marcel Boekhoorn. Hij heeft verschillende plannen om de winkelketen weer winstgevend te krijgen. Zo komen er meer zelfscankassa's in de winkels om op kosten te besparen, wil het bedrijf in het buitenland gaan werken met franchisenemers en wordt nu geprobeerd de bakkerijen van het bedrijf voor de zomer te verkopen.

Bij de zeven bakkerijen werken zo'n 350 mensen. De nieuwe eigenaar neemt het contract over om gebak aan Hema te leveren. Met de opbrengst van de verkoop wil de winkelketen z'n schulden verlagen. Jaarlijks is het bedrijf 55 miljoen euro kwijt aan rente.

Babyproducten

Ook gaat HEMA zijn eigen producten via andere winkelketens verkopen. Het gaat dan vooral om kook- en babyproducten, schrijfwaren en huishoudartikelen. Volgens het bedrijf zijn er vergevorderde gesprekken met verschillende winkelketens, maar namen worden nog niet genoemd.

Ook komt er een vegan-variant van de rookworst. Duurzaamheid moet de komende jaren namelijk een speerpunt worden van de keten. Ook van andere bekende producten wordt er een vegetarische variant ontwikkeld.

Al die maatregelen moeten leiden tot groei. Volgens het bedrijf zag de eerste maand van dit jaar qua omzet er alweer beter uit.