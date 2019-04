Verwacht: eerste foto van een zwart gat

Vanmiddag presenteert een internationaal team van astronomen waarschijnlijk een belangrijke mijlpaal in de sterrenkunde. Naar verwachting is het voor het eerst gelukt een foto te maken van een zwart gat - althans van het materiaal dat om dat object heen draait.

Zwarte gaten zijn gebieden in de ruimte met ontzettend veel massa. Daardoor is de zwaartekracht daar extreem sterk en vervormt de ruimtetijd zodanig dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen. Een zwart gat zelf is dus niet zichtbaar, maar wel het materiaal dat er omheen draait. Een zwart gat zuigt bijna alles op wat té dicht in de buurt komt: hele sterren, planeten, gas, stof en zelfs allerlei soorten straling.

Virtuele telescoop

Zwarte gaten zijn lastig te detecteren, zelfs met radio- en röntgentelescopen. Door verschillende telescopen te combineren hebben wetenschappers een gigantische 'virtuele telescoop' gemaakt: de Event Horizon Telescope. In 2017 hebben ze die gericht op twee zwarte gaten van de zwaarste categorie. Een daarvan, Sagittarius A*, bevindt zich in het hart van onze Melkweg. Het tweede, Messier 87, staat zo'n 50 miljoen lichtjaar ver weg.

Er zijn gelijktijdig persconferenties gepland in Washington D.C., Brussel, Santiago, Shanghai, Taipei en Tokio om de resultaten van de Event Horizon Telescope bekend te maken. De persconferentie in Brussel begint om 15.00 uur en is live te volgen op NPO Nieuws.