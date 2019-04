Man ligt urenlang in water in Weert

In Weert heeft vannacht urenlang een man in het water gelegen. Dat gebeurde aan de Kempenweg in de Limburgse stad, niet ver van de grens met Belgiƫ.

Volgens lokale media was de man uitgegleden en kon hij niet meer op eigen kracht uit het water komen. Hij werd min of meer per toeval gevonden, toen een automobilist in de buurt aan het tanken was. Hij had volgens de brandweer toen al een uur of drie in het water gelegen.

De man is er door politie- en ambulancepersoneel uit gehaald. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.