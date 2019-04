32 tips binnen over dreigingen windmolenparken Noord-Nederland

De politie heeft 30 tips binnen over verzetsacties en bedreigingen rond de aanleg van windmolenparken in Groningen en Drenthe. In enkele daarvan worden namen van verdachten gesuggereerd.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn drie tips binnengekomen na een uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. Het was de tweede keer dat het programma aandacht aan de antiwindmolenactivisten besteedde.

Deze keer was er speciaal aandacht voor de dreigbrief die grondverzetbedrijf Dieterman uit de gemeente Oldambt ontving. Dit bedrijf werkt in opdracht van netbeheerder TenneT aan de uitbreiding van een trafostation bij Meeden.

Die plaats langs de N33 is de locatie van het toekomstige windmolenpark. De klus van Dieterman, die "uit angst" gestopt is, had niets met de aanleg van het park te maken.

Flinke woordenschat

In de tv-uitzending werden passages uit de dreigbrief voorgelezen. De politie denkt dat mogelijk uit het taalgebruik iets af te leiden valt. "De dreigbrief lijkt geschreven door iemand met een flinke woordenschat, maar er staan wel een aantal taalfouten in bij bepaalde werkwoorden."

Eerder werd ondernemer Ben Timmermans uit het Drentse Nieuw-Buinen bedreigd. Hij trok zich daarom terug. Zijn bouwbedrijf Avitec werkte aan de bouw van een windpark bij Eerste Exloërmond.

Er komen steeds meer concrete tips uit de lokale bevolking binnen van mensen die betrokken zouden zijn bij bedreigingen en vernielingen, schrijft RTV Noord. De politie hoopt alsnog in contact te komen met een anonieme tipgever die interessante informatie had. Inmiddels zitten er twintig rechercheurs op de zaak.