Meer honden en katten ingezet als proefdier

De honden en katten die in Nederland voor de proeven worden gebruikt, komen deels bij Europese fokkers vandaan en deels van over de hele wereld. Een derde van de honden wordt voor meerdere proeven ingezet.

"Het is afschuwelijk dat dieren die in onze eigen leefomgeving rondhuppelen gewoon gebruikt worden voor dodelijke experimenten in proefdierencentra", zegt Robert Molenaar van dierenrechtenorganisatie Animal Rights in een reactie op de cijfers. "Dat kan absoluut niet."

De katten en honden worden voornamelijk ingezet voor giftigheidsproeven, zegt Molenaar, en dat gebeurt op basis van wetgeving uit de jaren zestig. "Van die wettelijke verplichting moeten we af, want die is gedateerd. Daarmee hebben we het al over 25 procent van alle dierproeven. Daar kunnen we grote stappen maken."

Brede steun

Al in 2011 diende Animal Rights een petitie met 57.000 handtekeningen in om dierproeven op honden en katten te verbieden. "We kregen toen wel brede steun en politici vonden het zielig, maar ze wisten niet wat ze moesten doen", zegt Molenaar.

"Maar sindsdien is er veel veranderd. Er is veel kritiek gekomen op het gebruik van dieren, die vaak een andere voorspellende waarde hebben dan mensen. En dat is goed nieuws, vandaar dat we een nieuwe petitie beginnen zodat we dit onderwerp opnieuw kunnen agenderen. Er is beweging, maar dat gaat ons natuurlijk nog veel te langzaam."