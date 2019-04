Wekdienst 10/4: EU beslist over uitstel brexit en Ajax treft Juventus

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Nederlandse film Kop op heeft een Emmy Kids Award gewonnen. De korte animatiefilm is gemaakt door studio Job, Joris en Marieke - en gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Ze moeten een dag als elkaar door het leven nadat ze per ongeluk van hoofd wisselen als ze een magische wasmachine vinden. De Emmy Kids Award werd overhandigd in het Franse Cannes.