Japan laat inwoners deels terugkeren naar fabrieksstad Fukushima

Japan heft een deel van de evacuatie na de kernramp van Fukushima op. Nadat de kerncentrale daar in 2011 was getroffen door een tsunami moesten inwoners het gebied verlaten. Nu mogen ze gedeeltelijk terugkeren, omdat het gebied voor een deel weer veilig zou zijn om te wonen.

In een deel van de plaats Okuma bij de kerncentrale van Fukushima is het volgens de overheid nu weer veilig. In de regio rond de kerncentrale is de afgelopen jaren gewerkt om het stralingsniveau in het gebied flink te verminderen. Inwoners van de plaats kunnen nu naar ongeveer veertig procent van de stad terugkeren. De andere thuisstad van kerncentrale Fukushima, Futaba, blijft verboden gebied.

Ondanks het goede nieuws reageren voormalige bewoners van het gebied terughoudend, want het ingewikkelde project rond de ontmanteling van de kerncentrale is nog altijd gaande. Critici zeggen bovendien dat de regering de terugkeer van bewoners gebruikt als promotie van de Olympsiche Spelen in Tokio volgende zomer.

Radioactieve vervuiling verplaatst

De overheid heeft na de kernramp een stevig saneringsprogramma op poten gezet. Er is aarde verwijderd, er zijn bomen omgehakt en huizen en wegen zijn schoongespoeld.

Experts zeggen dat die inspanningen mogelijk niet geholpen hebben. Het heeft er volgens hen voor gezorgd dat de vervuiling verplaatst is, maar nu niet minder is dan hiervoor. Een langetermijnoplossing voor het radioactief afval is er nog niet.