Wrak gecrashte Japanse F-35 gevonden, maar piloot nog spoorloos

Een F-35 van de Japanse luchtmacht is dinsdag neergestort. Het verdween voor de Japanse kust van de radar. Er is urenlang naar het toestel gezocht. Uiteindelijk werd het opgespoord, zei een woordvoerder van de luchtmacht. Van de piloot ontbreekt vooralsnog elk spoor.

De straaljager van vliegtuigfabrikant Lockheed Martin was minder dan een jaar oud en werd afgelopen mei aan de Japanners geleverd. Wat er mis is gegaan, is nog onduidelijk.

Eind dit jaar neemt de Nederlandse krijgsmacht dit type toestel officieel in gebruik. De F-35, die hier bekendstaat als JSF, vloog 135 kilometer ten oosten luchtmachtbasis Misawa toen de luchtverkeersleiding het contact verloor. Op hetzelfde moment verdween het ook van de radar.

Meer straaljagers

Na een urenlange zoekactie werd het toestel gevonden. "We hebben het wrak teruggevonden en vastgesteld dat het de F-35 is", zei een woordvoerder van de Japanse luchtmacht tegen persbureau Reuters.

Het eerste squadron met F-35's is net operationeel geworden op de luchtmachtbasis van Misawa. De Japanse regering is van plan om nog 87 van deze straaljagers te kopen om de luchtmacht te versterken nu China's militaire macht toeneemt.