Weer doden bij overstromingen Rio de Janeiro

Bij overstromingen in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. De burgemeester van de miljoenenstad noemt het een grote crisis. Mensen wordt gevraagd niet de straat op te gaan.

De afgelopen dagen viel er extreem veel regen. In sommige delen van de stad viel er binnen 24 uur meer dan 31 centimeter water. De schade is aanzienlijk: straten staan onder water, bomen zijn omgevallen en er zijn modderstromen ontstaan.

Slachtoffers overvallen door modderstroom

De brandweer zegt dat er drie slachtoffers zijn geborgen die in een taxi zaten. De chauffeur, een kind en haar oma waren in een modderstroom terechtgekomen. De brandweer was uren bezig om bij de auto te komen. Modder, omgevallen bomen en puin versperden de weg.

Reddingswerkers zijn nog op zoek naar eventuele slachtoffers. Zo wordt bij auto's die zijn gestrand in tunnels en onder water staan gekeken of er nog mensen in zitten.