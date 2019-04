Steeds meer jongeren met overgewicht

Steeds meer kinderen en jongeren zijn te zwaar. Het percentage 2- tot 25-jarigen met overgewicht groeit gestaag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was in 2000 nog 12,5 procent van de kinderen en jongeren te zwaar, in 2018 was dat 15,8 procent.

De meesten hebben matig overgewicht. Het percentage kinderen en jongeren met ernstig overgewicht, oftewel obesitas, ligt op 3 procent.

(On)tevreden met de kilo's

Lang niet iedereen met overgewicht maakt daar een probleem van. Een minderheid van drie op de tien jongvolwassenen met overgewicht is daar ontevreden over.

Het aantal kinderen en jongeren met overgewicht stijgt al vele jaren. Zo was begin jaren tachtig ongeveer 6 procent van de jongeren tussen de 12 en 20 jaar te zwaar. Ruim dertig jaar later ligt dat percentage op zo'n 13 procent.

Basisschoolkinderen

Bij basisschoolkinderen is die stijging niet te zien. In die groep neemt het aantal kinderen dat te zwaar is niet toe, maar ook niet af. Het percentage schommelt rond de 12 procent.