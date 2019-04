‘Nubische koningin’ inspireert betogers Sudan

Onder de demonstranten zijn veel vrouwen, ziet ook arabiste Laila al-Zwaini. Zij hebben dan ook het meest te winnen bij de vrijheid. "Bashir heeft wetten opgesteld voor de openbare orde", vertelt ze in het radioprogramma Nieuws en Co. "Daarmee worden vooral vrouwen gepakt, als ze bijvoorbeeld lange broeken dragen of gezien worden met een man die niet bij hen hoort, die geen familie is. Er worden jaarlijks echt tienduizenden vrouwen opgepakt en met zweepslagen of erger gestraft."

Al-Zwaini zegt dat de foto van de vrouw veel symboliek bevat. "Ze is gekleed in het wit en heeft grote gouden oorringen. Net als de Nubische koninginnen uit de Oudheid. Dat waren krachtige, strijdvaardige vrouwen. Het is zo'n mooi beeld, dat zou bijna het iconische beeld van deze opstanden kunnen worden."

'Ala'a Salah' is ook gefilmd terwijl ze leuzen roept. De menigte beantwoordt haar gezang steeds met "revolutie!":