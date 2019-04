Geen duidelijke winnaar verkiezingen Israël na exitpolls

Het is vooralsnog onduidelijk wie de parlementsverkiezingen in Israël heeft gewonnen. Volgens exitpolls van tv-stations heeft oppositiepartij Blauw-Wit van oud-legerleider Benny Gantz 36 of 37 zetels veroverd. De conservatieve Likud-partij van premier Netanyahu zou op 33 tot 36 zetels zijn uitgekomen.

Zowel Gantz als Netanyahu heeft de overwinning opgeëist. Netanyahu zegt dat hij vanavond nog met de kabinetsformatie begint.

Coalitie

Het Israëlische parlement, de Knesset, telt 120 zetels. President Rivlin vraagt eerst de partij die de grootste kans maakt om een coalitieregering te vormen, om dat te proberen.

Twee tv-zenders zeggen dat Likud samen met rechtse en streng-religieuze partijen op 64 tot 66 zetels uitkomt. Als het Netanyahu lukt een coalitie te vormen, kan hij aan zijn vijfde ambtstermijn beginnen. Een centrum-links blok van Blauw-Wit, de Arbeiderspartij, het linkse Meretz en Arabische partijen zouden 54 tot 56 zetels halen, te weinig voor een meerderheid.