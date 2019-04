Heidebrand Hilversum mogelijk aangestoken

De grote heidebrand die gisteravond woedde bij Hilversum, was mogelijk het gevolg van brandstichting. Dat vermoedt de politie. Getuigen hebben vier jongens in de leeftijd van 15 tot 18 jaar op de Laapersheide zien lopen.

De brand ontstond tussen 18.30 en 18.45 uur. Zes hectare aan heide ging in vlammen op. Getuigen zeggen rond die tijd harde knallen te hebben gehoord, die klonken als vuurwerk.

Eerder vandaag zei boswachter Rob Rossel van het Goois Natuurreservaat tegen NH Nieuws dat hij was geschrokken van de snelheid waarmee het vuur om zich heen greep. Hij zei al ervoor te vrezen dat de brand was aangestoken. "Voor glasscherven die hitte opbouwen is de zon te laag en bliksem was er niet. Dus het kan aangestoken zijn, of er lag een smeulende sigaret of er is vuurwerk gegooid."